МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь было атаковано в Красном море военизированной группировкой шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" (хуситами), сообщает Центральное командование США (CENTCOM). В МИД назвали последствия наращивания военного присутствия в Красном море

Ранее в воскресенье CENTCOM сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшее под флагом Сингапура.

"В 6.30 (совпадает с мск) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй за менее чем 24 часа сигнал бедствия, сообщающий об атаке со стороны четырех малых лодок поддерживаемых Ираном хуситов", — сообщает CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что хуситы обстреляли контейнеровоз с расстояния в 20 метров и попытались проникнуть на судно, команда безопасности которого открыла ответный огонь. Направленные на место в ответ на сигнал вертолеты США также подверглись обстрелу хуситов, сообщает CENTCOM.

"Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых лодок и нейтрализовав экипажи. Четвертая лодка покинула место", — говорится в сообщении.

Ранее компания Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.

В пятницу агентство Блумберг передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.