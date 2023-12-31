2023-12-31T17:22:01+03:00
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2023
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Датская Maersk приостановит транзиты через Красное море, сообщили СМИ
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Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR. Ранее в воскресенье... ПРАЙМ, 31.12.2023
транспорт, бизнес, новости, красное море, морские грузоперевозки, maersk
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR.
Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что коммерческое судно Hangzhou компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие его малые лодки.
"В свете события и чтобы дать время на расследование деталей события и дополнительно оценить ситуацию с безопасностью, принято решение о том, что все транзиты через эту территорию в течение следующих 48 часов откладываются", — приводит телеканал заявление компании.
Ранее Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.
В пятницу агентство Блумберг передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.