МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 19.01 мск.