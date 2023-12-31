2023-12-31T19:46:16+03:00
2023-12-31T19:46:16+03:00
2023-12-31T19:46:16+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231231/842717258.html
Автомобильную часть Крымского моста вновь открыли
Транспорт
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение... ПРАЙМ, 31.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 19.01 мск.