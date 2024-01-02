МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Локальный дефицит подвижного состава и увеличение стоимости новых вагонов приводят к повышению ставок аренды, рассказал РИА Новости вице-президент Газпромбанка, гендиректор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин. РЖД продлили скидки к тарифам на перевозку широкой номенклатуры грузов

"Локальный дефицит подвижного состава и увеличение стоимости новых вагонов приводят к повышению ставок аренды. По полувагонам средний рост ставки аренды с начала года составил 35%, и по новым контрактам на данный момент варьируются от 2800 до 3200 рублей за вагон в сутки (без учета НДС) в зависимости от срока аренды и количества парка. По крытым вагонам рост составил от 22% до 30%. Также рост на 21% показали 80-футовые фитинговые платформы, до уровня 2300 рублей за вагон в сутки (без учета НДС)", — пояснил Калинкин.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) рассказали РИА Новости, что стоимость новых вагонов выросла на 30-50% и более. Это связано с повышением цен на комплектующие и полной загрузкой мощностей производителей на фоне реализации отложенного спроса.

"К примеру, цена на новый полувагон с поставкой в первом квартале 2024 г. варьируется в пределах 5,7-6,3 млн рублей без НДС. Средний размер лизингового платежа также вырос после неоднократного повышения ключевой ставки. Это привело к тому, что по некоторым типам подвижного состава текущий лизинговый платеж превышает доходную часть от оперирования вагонами", — пояснили в ГТЛК. В компании добавили, что на этом фоне некоторые операторы отказываются от планов приобретать в лизинг новые вагоны.

Калинкин подчеркнул, что общей проблематикой для всех видов подвижного состава является замедление оборота вагона. Снижению скорости работы железнодорожной сети способствовали в том числе узкие места на Восточном направлении, инфраструктурная перегруженность и проведение ремонтных работ.

"Увеличение оборота вагона привело к повышенному спросу на весь подвижной состав за исключением платформ для перевозки леса. В структуре производства грузовых вагонов резко сократилась доля полувагонов и платформ на фоне роста цистерн, хопперов различных видов и крытых вагонов. При этом производители подвижного состава загружены заказами, получить новые вагоны в ближайшие 6-9 мес. почти невозможно. А по некоторым видам поставка вагонов возможна не ранее 1-2 кв. 2025 года", — подчеркнул Калинкин.

В ГТЛК заключили, что в случае если тенденция одновременного роста ключевой ставки и повышение стоимости подвижного состава сохранится, то это может привести к "заморозке" лизинговых сделок в сегменте новых грузовых вагонов.