МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. 30 российских аэродромов заинтересованы в установке систем защиты от БПЛА за счет внебюджетных средств, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров во время визита с проверкой в московский аэропорт "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" в 2023 году нарастил пассажиропоток почти на треть

"У нас в рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов на 31 аэродроме в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников", — сказал Ядров.

Он отметил, что "Шереметьево" реализует данный проект за счет внутренних средств, которые они нашли.

Комплекс "ЕНОТ-СД", который, в частности, установлен в "Шереметьево", может классифицировать объекты за счет применения технологий искусственного интеллекта – птица, БПЛА, самолет, а также человек, авто, что позволяет применять средства подавления только на беспилотники, исключая воздействие на воздушные суда.

Кроме того, он имеет возможность выявлять в том числе БПЛА, летящие в режиме радиомолчания — это позволяет охватить весь спектр модели угроз. Система также способна контролировать наземные цели, обнаруживать нарушения периметра аэропорта людьми, дикими животными.