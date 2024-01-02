МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2023 году, по предварительным подсчетам, перевезли более 103 миллионов человек, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. Названы направления авиаперелетов, которые подешевеют после праздников

"Мы обеспечили более 103 миллионов (пассажиров — ред.). Мы находимся в подсчетах, официальные данные у нас появляются через месяц. Но мы с уверенностью можем сказать, что поставленная перед нами задача и президентом, и председателем правительства, она выполнена", — сказал он во время визита с проверкой в московский аэропорт "Шереметьево".

По словам Ядрова, растут не только международные перевозки (сейчас из России можно улететь в 38 стран).

"Мы видим хорошие показатели и по внутрироссийским рейсам — это будет 6,6% по отношению к предыдущему году. Это и за счет развития туризма, и региональных программ, и программ субсидирования", — добавил глава Росавиации.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек.