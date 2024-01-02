2024-01-02T15:26:12+03:00
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2024
https://1prime.ru/transport/20240102/842723423.html
В Росавиации подсчитали количество перевезенных авиакомпаниями пассажиров
Транспорт
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Российские авиакомпании в 2023 году, по предварительным подсчетам, перевезли более 103 миллионов человек, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Мы обеспечили более... ПРАЙМ, 02.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, авиаперевозки, авиакомпании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2023 году, по предварительным подсчетам, перевезли более 103 миллионов человек, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Мы обеспечили более 103 миллионов (пассажиров — ред.). Мы находимся в подсчетах, официальные данные у нас появляются через месяц. Но мы с уверенностью можем сказать, что поставленная перед нами задача и президентом, и председателем правительства, она выполнена", — сказал он во время визита с проверкой в московский аэропорт "Шереметьево".
По словам Ядрова, растут не только международные перевозки (сейчас из России можно улететь в 38 стран).
"Мы видим хорошие показатели и по внутрироссийским рейсам — это будет 6,6% по отношению к предыдущему году. Это и за счет развития туризма, и региональных программ, и программ субсидирования", — добавил глава Росавиации.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек.