АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета BirGün со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. В Турции заявили, что иначе смотрят на санкции против России нежели ЕС

"Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры, заявил, что новые заявки на переход судов, находящихся за границей или плавающих под иностранными флагами, под турецкий флаг приниматься не будут, и что эта заявка была полностью прекращена", — пишет издание.

По словам министра, в соответствии с коммюнике, опубликованным 3 марта 2017 года, были приняты необходимые меры для обеспечения вступления яхт, лодок, пассажирских и прогулочных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в свободное обращение с целью регистрации или постановки на учет.

"На сегодняшний день в портовые власти было подано множество заявок, значительно превышающих количество судов, которые соответствуют условию и должны перейти под турецкий флаг, и переход этих судов под турецкий флаг уже завершен. В рамках коммюнике о переходе судов, расположенных за рубежом или поднимающих иностранные флаги, под турецкий флаг, новые заявки приниматься не будут, и эта заявка была полностью прекращена. Однако заявки на переход бывших в употреблении судов и плавсредств, а также лодок с иностранного флага на турецкий флаг рассматриваются нашим министерством отдельно в рамках статьи 7 указа о режиме импорта при соблюдении необходимых условий в соответствии с законодательством об импорте", — говорится в сообщении.