МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Японские авиакомпании вынуждены отменить в среду более 100 рейсов после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов в токийском аэропорту, передает телеканал NHK. В Японии раскрыли детали ЧП с лайнером в аэропорту Токио

Так, авиакомпания JAL отменила 44 рейса, в основном с пунктом прилета или вылета в аэропорту Ханеда, где и произошло ЧП. Авиакомпания ANA отменила в среду 55 рейсов. Также отменены рейсы лоукостеров.

Накануне из-за инцидента были отменены около 230 авиарейсов, что затронуло примерно 204 тысячи пассажиров. Ситуация осложняется тем, что в Японии заканчивается период новогодних выходных, и многие люди возвращаются в большие города из регионов. В это время заполняемость воздушных судов максимальная.

Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться.

Основная версия произошедшего — возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.

В самолете береговой охраны находились шесть человек, пятеро из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.