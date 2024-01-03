NHK: после ЧП с самолетами в Токио в Японии отменили свыше 100 рейсов
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Японские авиакомпании вынуждены отменить в среду более 100 рейсов после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов в токийском аэропорту, передает телеканал NHK.
Так, авиакомпания JAL отменила 44 рейса, в основном с пунктом прилета или вылета в аэропорту Ханеда, где и произошло ЧП. Авиакомпания ANA отменила в среду 55 рейсов. Также отменены рейсы лоукостеров.
Накануне из-за инцидента были отменены около 230 авиарейсов, что затронуло примерно 204 тысячи пассажиров. Ситуация осложняется тем, что в Японии заканчивается период новогодних выходных, и многие люди возвращаются в большие города из регионов. В это время заполняемость воздушных судов максимальная.
Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться.
Основная версия произошедшего — возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
В самолете береговой охраны находились шесть человек, пятеро из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.
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