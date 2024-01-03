2024-01-03T08:59:06+03:00
2024-01-03T08:59:06+03:00
2024-01-03T08:59:06+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240103/842725871.html
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов, пишут СМИ
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Судоходство в проливе Дарданеллы перекрыли из-за густого тумана, сообщила газета BirGun. Отмечается, что усилившийся утром у Босфора туман привел к ухудшению видимости в море... ПРАЙМ, 03.01.2024
транспорт, бизнес, новости, турция, пролив дарданеллы, морское судоходство
https://cdnn.1prime.ru/images/83935/52/839355255.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83935/52/839355255.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83935/52/839355254.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83935/52/839355254.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83935/52/839355241.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83935/52/839355241.jpg
https://1prime.ru/transport/20240102/842723822.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Судоходство в проливе Дарданеллы перекрыли из-за густого тумана, сообщила газета BirGun.
Отмечается, что усилившийся утром у Босфора туман привел к ухудшению видимости в море.
"Дирекция по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредила по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявила, что пролив закрыт для двусторонних транзитных проходов судов", — пишет издание.
По данным BirGun, движение судов нормализуется после того, как туман ослабнет.