АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Судоходство в проливе Дарданеллы перекрыли из-за густого тумана, сообщила газета BirGun. Турция не будет принимать заявки на переход судов под свой флаг, пишут СМИ

Отмечается, что усилившийся утром у Босфора туман привел к ухудшению видимости в море.

"Дирекция по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредила по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявила, что пролив закрыт для двусторонних транзитных проходов судов", — пишет издание.

По данным BirGun, движение судов нормализуется после того, как туман ослабнет.