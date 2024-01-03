КАИР, 3 янв — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило о нанесении удара по идущему под мальтийским флагом контейнеровозу CMA CGM TAGE. Датская Maersk приостановит транзиты через Красное море, сообщили СМИ

"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил (хуситов — ред.) совершили операцию, в ходе которой был нанесен удар по кораблю CMA CGM TAGE, который следовал в порты оккупированной Палестины", — сказал представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам удар был нанесен после того, как экипаж судна отказался отвечать на предупреждения хуситов.

По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно CMA CGM TAGE было построено в 2015 году и ходит под флагом Мальты.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны хуситов, при этом повреждения и ущерб не были зафиксированы.

Ранее CENTCOM заявило, что коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда. Также на прошлой неделе CENTCOM сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшем под флагом Сингапура.