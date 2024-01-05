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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 05.01.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение автотранспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 23.25 по мск. Причины не назывались. До этого движение перекрывалось почти на четыре часа вечером в четверг. В это время в Севастополе звучала воздушная тревога, а власти позже сообщили, что военные отразили самую массированную ракетную атаку ВСУ на Севастополь за последнее время.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.