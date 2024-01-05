2024-01-05T11:52:27+03:00
2024-01-05T11:52:27+03:00
2024-01-05T11:52:27+03:00
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https://1prime.ru/transport/20240105/842734601.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Транспорт
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. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... ПРАЙМ, 05.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в пятницу в 11.17 мск. Причины не назывались. При этом в это же время в Севастополе объявили о воздушной тревоге.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 11.40 мск.