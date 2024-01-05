СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Крымский мост временно закрыли для движения транспорта

Движение перекрыли в пятницу в 11.17 мск. Причины не назывались. При этом в это же время в Севастополе объявили о воздушной тревоге.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 11.40 мск.