МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk поменяет маршрут своих судов, сообщается в пресс-релизе юридического лица. Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под мальтийским флагом

Отмечается, что вместо направления через Красное море и Аденский залив, корабли поплывут на юг вокруг мыса Доброй Надежды.

Накануне Maersk указала о приостановке транзита судов через Красное море и Аденский залив до дальнейшего уведомления. Причиной послужили атаки со стороны хуситов — военизированного формирования правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла".

"Ситуация постоянно меняется и остается крайне нестабильной, а все данные подтверждают, что угроза безопасности остается на значительно повышенном уровне. Поэтому мы решили, что в обозримом будущем все суда Maersk, которые должны пройти через Красное море и Аденский залив, будут перенаправлены на юг в район мыса Доброй Надежды", — указывается в публикации.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщало, что коммерческое судно Hangzhou компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда. Также в воскресенье CENTCOM сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшее под флагом Сингапура.

Компания A.P. Moller-Maersk A/S — одна из крупнейших судоходных компаний в мире, крупнейший в мире контейнерный перевозчик. Работает в более чем 130 странах, штат сотрудников превышает 110 тысяч человек. Её чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов прошлого года составила 4,258 миллиарда долларов, что почти в 5,7 раза меньше показателя годичной давности.