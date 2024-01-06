2024-01-06T00:52:00+03:00
2024-01-06T01:02:39+03:00
2024-01-06T00:52:00+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240106/842736159.html
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 06.01.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение авторанспорта
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401979.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401979.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401978.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401978.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401966.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401966.jpg
https://1prime.ru/transport/20240101/842717905.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Причины не указаны.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.