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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 06.01.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение, автотранспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в ночь на субботу — в 0.15 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в 1.16 мск.