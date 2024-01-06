МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

Движение перекрыли в ночь на субботу — в 0.15 мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в 1.16 мск.