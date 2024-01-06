МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. Аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации, заявил Аксенов

По данным агентства, авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.

"В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина", — отмечает агентство со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

По данным агентства, местные власти пока не сообщили о причинах трагедии.