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При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека, передает АР
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Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. По данным агентства, авиакатастрофа... ПРАЙМ, 06.01.2024
новости, транспорт, бизнес, мексика, самолет, авиакатастрофа, жертвы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.
"В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина", — отмечает агентство со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.
По данным агентства, местные власти пока не сообщили о причинах трагедии.