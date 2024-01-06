МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Споттинг в аэропорту Симферополя

Аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации, заявил Аксенов

По данным агентства, авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.

"В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина", — отмечает агентство со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

По данным агентства, местные власти пока не сообщили о причинах трагедии.

 