КАЛИНИНГРАД, 6 янв — ПРАЙМ. Очередь из 130 машин скопилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. В очереди на Крымский мост скопилось более 400 машин

"В Мамоново-2 в общей сложности на выезд стоит 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 08.00 до 09.00 поляки не приняли ни одного автомобиля. Официально причину польская сторона не называет", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на российском таможенном посту, пока польская таможня не приостановила прием машин, на оформление каждого автомобиля уходило 2 минуты.

"Работают все пять полос на МАПП Мамоново-2. За последние сутки на выезд из РФ в Польшу оформлен 591 легковой автомобиль, на въезд — 194", — сказали в пресс-службе.

По информации Калининградской таможни, с 1 по 6 января на выезд из Калининградской области в Польшу оформлено всего 2670 легковых автомобилей с иностранными номерами, на въезд — 829. Самым рекордным за эти дни стало 5 января — на выезд калининградские таможенники оформили 646 машин.

В конце декабря на въезд в Калининград из Польши несколько дней подряд наблюдалось большое количество иностранных автомобилей — больше 3 тысяч. Такой активности не было с 2019 года.