МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Из-за изменения климата в арктической зоне открывает неиспользованные природные ресурсы, новые торговые пути, что потенциально ведет к новому международному конфликту, в котором Россия уже выигрывает, пишет Daily Mail. "Предзнаменование". США обвинили в "захвате" территории

"В то время как Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике", — отмечает издание.

Одна из ключевых областей, в которой Россия взяла на себя инициативу, — это ледокольные технологии, указывает автор.

"Ледоколы являются незаменимыми инструментами в плавании по ледяным водам Арктики, а Россия может похвастаться самым большим и самым современным флотом в мире", — говорится в публикации.

В то же время Великобритания и США соответственно имеют один и два действующих ледокола. "Вероятно, это ключевой разрыв в возможностях между НАТО и ее конкурентами на данный момент", — заявил аналитик RAND Europe по обороне и эксперт по европейской безопасности Николя Жуан.

По оценкам Геологической службы США, в Арктике находится около 90 миллиардов баррелей (примерно 15 процентов) неразведанных мировых запасов нефти и около 40 миллиардов баррелей (примерно 30 процентов) запасов газа. Этот регион также богат редкоземельными минералами, необходимыми для производства современных аккумуляторов и микрочипов.

Автор добавляет, что Россия вложила огромные средства в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом с 2014 года.

"Нам нужно осознать угрозу, которую представляет российская экспансия в Арктике – в то время как все взгляды прикованы к Украине, Россия испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты в Арктике и наращивает свое присутствие в регионе", — сказал ветеран британской армии Роб Кларк, который сейчас возглавляет группу оборонных исследований в британском аналитическом центре Civitas.

Что касается торговли и добычи ресурсов, Россия претендует на владение и контроль над большей частью Северного морского пути, наиболее доступного арктического судоходного пути, отмечается в статье.

"Маршрут проходит вдоль арктического побережья России и, следовательно, попадает в исключительную экономическую зону России, что позволяет стране взять на себя контроль над судоходной деятельностью, навигацией и разработкой ресурсов в соответствии со статьей 234 Конвенции ООН по морскому праву", — объясняет издание.

Поэтому иностранным судам приходится запрашивать разрешение на плавание в этих водах, и в пути им помогают российские ледоколы — за эти услуги Россия получает плату.

"Лед продолжает отступать, другие морские маршруты становятся более доступными, давнее внимание России к арктической стратегии и инфраструктуре предоставит ей значительное влияние на формирование будущего глобальной торговли", — подчеркивается в публикации.