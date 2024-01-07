МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Страны приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для проверок после инцидента в США с оторвавшейся дверью аварийного выхода, пишет Reuters. На Украине могут конфисковать два российских самолета Ан-148

Так, федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию самолетов данной модели для проверок. О временной остановке использования Boeing 737 MAX 9 сообщило Европейское агентство безопасности полетов, отметив, что на данный момент ни одна европейская страна не использует эту модель для полетов.

Перевозчик Турции Turkish Airlines заявили, что выводят из эксплуатации все пять боингов, добавив, что "летать они не будут до окончания технической проверки и выполнения мер, предусмотренных властями".

По данным Bloomberg, большинство самолетов Boeing 737 MAX 9 эксплуатируют американские перевозчики United Airlines (79) и Alaska Airlines (65).