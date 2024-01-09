2024-01-09T01:27:12+03:00
2024-01-09T01:27:12+03:00
2024-01-09T01:27:12+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240109/842745886.html
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать закрытой границу с Россией
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Власти Финляндии планируют и в дальнейшем оставить закрытой границу с Россией, однако для этого нужны юридические основания, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники... ПРАЙМ, 09.01.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, финляндия, россия, российско-финская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Власти Финляндии планируют и в дальнейшем оставить закрытой границу с Россией, однако для этого нужны юридические основания, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.
Как пишет издание, определенности на этот счет пока нет, и если других решений не будет, то принятое 14 декабря постановление о закрытии границы утратит силу в полночь 15 января.
"По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания", — говорится в статье.
Как уточняется, правительство может сослаться на разведывательную информацию о том, что если пункты пропуска откроются снова, то Россия предположительно решит увеличить количество пропускаемых через свою границу просителей убежища.
Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе остаются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.