МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Власти Финляндии планируют и в дальнейшем оставить закрытой границу с Россией, однако для этого нужны юридические основания, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве. Финляндия лишится более 10 процентов СПГ в случае запрета импорта из России

Как пишет издание, определенности на этот счет пока нет, и если других решений не будет, то принятое 14 декабря постановление о закрытии границы утратит силу в полночь 15 января.

"По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания", — говорится в статье.

Как уточняется, правительство может сослаться на разведывательную информацию о том, что если пункты пропуска откроются снова, то Россия предположительно решит увеличить количество пропускаемых через свою границу просителей убежища.

Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе остаются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.