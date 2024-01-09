МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Boeing сообщила, что находится в постоянном контакте с операторами ее самолетов и примет меры в отношении любых нарушений, которые они обнаружат в ходе проверок в связи с оторвавшейся дверью Boeing 737 MAX 9. СМИ: United Airlines нашла незакрепленные болты в самолетах Boeing MAX

В понедельник Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило методику обязательных проверок, которые должны провести авиаперевозчики, прежде чем смогут возобновить полеты Boeing 737 MAX 9.

"Пока операторы проводят необходимые проверки, мы поддерживаем тесный контакт с ними и поможем с любыми полученными результатами. Мы стремимся обеспечить соответствие каждого самолета Boeing проектным спецификациям и высочайшим стандартам безопасности и качества", – говорится в заявлении на сайте компании.

В Boeing также принесли извинения перед своими клиентами и их пассажирами.

После того, как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 выпала в воздухе секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких машин для проведения срочных инспекций.

Авиакомпания Alaska Airlines, на чьем самолете случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Она сообщила об отмене в воскресенье 170 рейсов, которыми должны были лететь 25 тысяч человек, и уже 60 — в понедельник.

Один из крупнейших американских авиаперевозчиков компания United Airlines в ходе недавних проверок обнаружила незакрепленные болты на дверях принадлежащих ей самолетов Boeing 737 MAX 9. Неисправности такого рода были обнаружены как минимум на пяти самолетах этой модели.