МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Индонезия временно приостановила полеты трех Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Lion Air, несмотря на то, что конфигурация этих самолетов отличается от конфигурации Boeing, который на прошлой неделе в США совершил вынужденную посадку из-за разгерметизации салона, сообщает индонезийский портал Jakarta Globe. Россия и Индонезия договорились об организации групповых турпоездок

После того как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких машин для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на чьем самолете случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Она сообщила об отмене в воскресенье 170 рейсов, которыми должны были лететь 25 тысяч человек, и уже 60 — в понедельник.

"Три самолета Boeing 737 MAX 9, единственные, которые имелись у Индонезии, были временно выведены из строя с 6 января до дальнейшего уведомления", — приводит издание слова Адиты Иравати, представителя министерства транспорта Индонезии. Она добавила, что у самолетов Lion Air и Alaska Airlines различается строение дверей запасного выхода.

Уточняется, что министерство транспорта Индонезии будет координировать свои действия с FAA, Boeing и Lion Air для отслеживания ситуации.