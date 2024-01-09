РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — ПРАЙМ. Движение на некоторых отрезках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено в связи с произошедшим ДТП и большим трафиком, при этом заторов нет, сообщил журналистам начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. Названы самые популярные автомобили в России

В ночь на понедельник в регионе выпал снег и образовался гололед. На ряде участков региональных и федеральных трасс, в частности на М-4 "Дон", ограничили движение общественного и пассажирского транспорта.

Филиппов сообщил, что спасатели и снегоуборочная техника работали на трассе М-4 "Дон" всю ночь. "К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдаются затруднения движения на отдельных участках трассы. Это вызвано ДТП и большим потоком машин", — сказал он.

По словам Филиппова, "по состоянию на 8.00 мск, заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют".