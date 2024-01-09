МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Движение на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено, сообщает МЧС России. Названы самые популярные автомобили в России

"Сотрудники МЧС России завершили работы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Движение полностью восстановлено", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ночь на понедельник в регионе выпал снег и образовался гололед. На ряде участков региональных и федеральных трасс, в частности, на М-4 "Дон", установили ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта. В региональном МЧС ранее сообщали, что движение на некоторых участках трассы М-4 "Дон" затруднено из-за ДТП и большого автомобильного трафика, но заторов нет.