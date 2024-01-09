2024-01-09T10:47:41+03:00
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2024-01-09T10:47:41+03:00
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В Ростовской области восстановили движение по трассе М-4 "Дон"
Транспорт
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Движение на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено, сообщает МЧС России. "Сотрудники МЧС России завершили работы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской... ПРАЙМ, 09.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Движение на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено, сообщает МЧС России.
"Сотрудники МЧС России завершили работы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Движение полностью восстановлено", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ночь на понедельник в регионе выпал снег и образовался гололед. На ряде участков региональных и федеральных трасс, в частности, на М-4 "Дон", установили ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта. В региональном МЧС ранее сообщали, что движение на некоторых участках трассы М-4 "Дон" затруднено из-за ДТП и большого автомобильного трафика, но заторов нет.