МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Сингапур примет участие в возглавляемой США операции "Страж процветания" по защите торгового судоходства, заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. Йеллен оценила влияние атак в Красном море на стоимость энергетики в США

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак движения "Ансар Алла" (хуситов) на торговые суда. В операции, по его словам, примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

Сингапурский портал CNA сообщил, ссылаясь на слова министра обороны, что в интересах Сингапура присоединиться к международному сообществу в защите и обеспечении того, чтобы ключевые морские коммуникации по всему миру оставались открытыми, особенно если им угрожают незаконные действия со стороны негосударственных субъектов или террористических группировок.

"Запуск операции "Страж процветания" направлен на восстановление международного доверия и свободного потока морских перевозок через этот регион. Сингапур примет участие в операции "Страж процветания" и внесет свой вклад", — заявил Нг Энг Хен.

Минобороны Сингапура также приняло приглашение вооруженных сил Франции предоставить медицинских работников для службы на французском вертолетоносце FS Dixmude, который сейчас находится в Египте.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

Ранее 19 ноября "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.