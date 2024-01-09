ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января начнет выполнять рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика. В Росавиации подсчитали количество перевезенных авиакомпаниями пассажиров

"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва", — сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы из Домодедово в Ереван и обратно будут выполняться с 13 января ежедневно. Из Екатеринбурга в Ереван можно будет улететь с ближайшей субботы трижды в неделю. Рейсы в столицу Армении из Сочи и обратно запланированы с 16 января два раза в неделю.

Авиакомпания отменила рейсы в Армению в марте 2022 года.