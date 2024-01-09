2024-01-09T14:09:14+03:00
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"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Армению
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Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января начнет выполнять рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика. "Уральские авиалинии"... ПРАЙМ, 09.01.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, армения, уральские авиалинии, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января начнет выполнять рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва", — сказано в сообщении.
Отмечается, что рейсы из Домодедово в Ереван и обратно будут выполняться с 13 января ежедневно. Из Екатеринбурга в Ереван можно будет улететь с ближайшей субботы трижды в неделю. Рейсы в столицу Армении из Сочи и обратно запланированы с 16 января два раза в неделю.
Авиакомпания отменила рейсы в Армению в марте 2022 года.