ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв — ПРАЙМ. Правительство Финляндии рассчитывает продлить срок закрытия границ с Россией, заявила глава МВД страны Мари Рантанен. СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать закрытой границу с Россией

"Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу", — сказала она в эфире MTV.

Министр уточнила, что правительство примет решение по этому вопросу в четверг на заседании правительства.

Рантанен упомянула, что не может раскрыть разведданные, которые могут стать основанием для продления срока закрытия границы.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала со ссылкой на источники в кабмине, что правительство может сослаться на разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне возросшего потока мигрантов на границе. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все пункты пропуска на границе, 14 декабря движение было возобновлено через два пункта Ваалимаа и Ниирала, однако в тот же день власти вновь закрыли границу. Срок закрытия границы определен с 15 декабря по 14 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".