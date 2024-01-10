АНКАРА, 10 янв — ПРАЙМ. Турция совместно с ООН разрабатывают ряд предложений для доставки продовольствия нуждающимся странам, Анкара находится в контакте с Москвой, при этом возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде в ситуации продолжения боевых действия представляется сложным, заявил РИА Новости источник в турецкой столице, участвующий в переговорном процессе. Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку

"Со стороны ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной", — сообщил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, вероятно ли возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде, собеседник агентства назвал это "очень сложным". "В нынешних условиях, когда продолжаются боевые действия, это очень сложно. Но усилия Анкары продолжаются", — резюмировал он.

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.