FT: число контейнеровозов в устье Красного моря в начале января упало на 90%
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Количество контейнеровозов в устье Красного моря, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% в годовом выражении, передает газета Financial Times со ссылкой на исследование лондонской судоходной компании Clarksons.
"Согласно исследованию, показывающему нарушение мировой торговли из-за атак, количество контейнеровозов в устье Красного моря, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года", — пишет газета.
Так, исследование Clarksons показало, что 9 января на маршрутах, перенаправленных через мыс Доброй Надежды, работало 364 контейнеровоза вместимостью 4,2 миллиона 20-футовых контейнеров. В то время как 21 декабря этот показатель составлял 155 судов вместимостью 1,9 миллиона.
По данным исследования, компании вынуждены перенаправлять перевозки, что приводит к повышению стоимости транспортировки. Так, например, стоимость перевозки контейнера из Шанхая в Роттердам выросла в два раза, с 1667 долларов 23 декабря до 3577 долларов 5 января. Также стоимость перевозки контейнера из Шанхая в Геную выросла вдвое, с 1956 до 4178 долларов.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
https://1prime.ru/transport/20240110/842756148.html