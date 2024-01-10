МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Количество контейнеровозов в устье Красного моря, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% в годовом выражении, передает газета Financial Times со ссылкой на исследование лондонской судоходной компании Clarksons. ВМС США отразили одну из крупнейших атак хуситов, сообщили СМИ

"Согласно исследованию, показывающему нарушение мировой торговли из-за атак, количество контейнеровозов в устье Красного моря, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года", — пишет газета.

Так, исследование Clarksons показало, что 9 января на маршрутах, перенаправленных через мыс Доброй Надежды, работало 364 контейнеровоза вместимостью 4,2 миллиона 20-футовых контейнеров. В то время как 21 декабря этот показатель составлял 155 судов вместимостью 1,9 миллиона.

По данным исследования, компании вынуждены перенаправлять перевозки, что приводит к повышению стоимости транспортировки. Так, например, стоимость перевозки контейнера из Шанхая в Роттердам выросла в два раза, с 1667 долларов 23 декабря до 3577 долларов 5 января. Также стоимость перевозки контейнера из Шанхая в Геную выросла вдвое, с 1956 до 4178 долларов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.