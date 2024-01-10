МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в России было построено и реконструировано 233,5 километра федеральных трасс, говорится в сообщении Росавтодора. Минпромторг и Росавтодор заключат долгосрочные контракты с металлургами

"В минувшем дорожно-строительном сезоне на федеральной сети были введены в эксплуатацию в рамках строительства и реконструкции 26 объектов общей протяженностью 233,5 км. Основная цель ‒ повышение транспортной доступности и пропускной способности дорог", — отметили в дорожном ведомстве.

В частности, большое внимание в 2023 году уделили приведению к нормативу федеральной трассы А-360 "Лена" Невер – Якутск в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.

Также завершились работы по строительству и реконструкции одного из самых загруженных участков М-5 "Урал" в Башкирии – Южного обхода Уфы (с 1480-го по 1494-й км). Проезжую часть расширили с двух до шести полос движения и построили семь искусственных сооружений, которые сегодня обеспечивают высокий уровень безопасности водителей и пешеходов.

В Мурманской области дорожники реконструировали отрезок км 14 – км 19 дороги Р-21 "Кола". Благодаря вводу участка окончательно сформировано автотранспортное полукольцо вокруг Мурманска и обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона.

В Приморье выполнена реконструкция 29-километрового участка трассы А-370 "Уссури" (км 305 – км 335). Около 2,5 км трассы пролегает по новому направлению – в обход села Знаменка. "Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и повысить уровень безопасности движения по автомобильной дороге", — подчеркнули в дорожном ведомстве.