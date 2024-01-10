МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") вводит программу льготных билетов на международных направлениях, сообщила пресс-служба авиакомпании. S7 завершила урегулирование с иностранными лизингодателями по самолетам

"Мы расширяем программу собственных льготных тарифов на авиабилеты. Теперь они будут доступны не только на всех маршрутах авиакомпании по России, но и на большинстве международных рейсов с вылетом после 23 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Льготные тарифы действуют для следующих пассажиров: молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей и инвалидов.

Отмечается, что путешественники льготных категорий, в частности, смогут приобрести по более низким ценам авиабилеты в столицы Китая и Таиланда — Пекин и Бангкок, Дубай (ОАЭ), Стамбул, Анталью (Турция).