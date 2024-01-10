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2024-01-10T12:24:15+03:00
2024-01-10T12:24:15+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240110/842758117.html
Авиакомпания S7 Airlines расширит программу льготных тарифов на авиабилеты
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиакомпания S7 ("Сибирь") вводит программу льготных билетов на международных направлениях, сообщила пресс-служба авиакомпании. "Мы расширяем программу собственных льготных... ПРАЙМ, 10.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, s7 airlines, авиабилеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") вводит программу льготных билетов на международных направлениях, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Мы расширяем программу собственных льготных тарифов на авиабилеты. Теперь они будут доступны не только на всех маршрутах авиакомпании по России, но и на большинстве международных рейсов с вылетом после 23 января 2024 года", — говорится в сообщении.
Льготные тарифы действуют для следующих пассажиров: молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей и инвалидов.
Отмечается, что путешественники льготных категорий, в частности, смогут приобрести по более низким ценам авиабилеты в столицы Китая и Таиланда — Пекин и Бангкок, Дубай (ОАЭ), Стамбул, Анталью (Турция).