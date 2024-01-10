СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов поручил провести мониторинг цен в Крыму

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении, при этом причины не называются.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.