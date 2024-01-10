2024-01-10T13:06:37+03:00
2024-01-10T13:06:37+03:00
2024-01-10T13:06:37+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240110/842758775.html
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 10.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/47/836634748.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/47/836634748.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/47/836634747.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/47/836634747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/47/836634741.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/47/836634741.jpg
https://1prime.ru/finance/20240109/842752376.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении, при этом причины не называются.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.