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Движение по Крымскому мосту открыли, запрет действовал до получаса
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, запрет действовал до получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 10.01.2024
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, запрет действовал до получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в среду в 12.52 по мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 13.17 по мск.