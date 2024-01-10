СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, запрет действовал до получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов поручил провести мониторинг цен в Крыму

Движение перекрыли в среду в 12.52 по мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

Открыли движение по мосту в 13.17 по мск.