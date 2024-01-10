АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. В Чукотском автономном округе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, чтобы частично решить проблему транспортной доступности аэропорта региона, рассказал глава региона Владислав Кузнецов президенту России Владимиру Путину. Чукотка обошла все российские регионы по уровню зарплаты

По словам Кузнецова, приобретение аэролодок позволит вывести на совершенно иной уровень переправы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения скорости, и с точки зрения цены. Однако, в связи с возможными неблагоприятными условиями в регионе, постоянно использовать аэролодки не получится. "Это решает частично проблему, но, к сожалению, техника такого рода не может… постоянно эксплуатироваться, потому что есть ограничения по ветровой нагрузке, по штормовой нагрузке, то есть всё равно будут какие-то моменты, когда эксплуатировать ее будет нельзя и переправиться будет затруднительно", — отметил глава региона.

Кроме того, губернатор предложил российскому лидеру рассмотреть возможность строительства инженерного сооружения через Анадырский лиман. Президент, в свою очередь, поручил вице-премьеру Юрию Трутневу и губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову рассмотреть возможности улучшения доступности аэропорта на Чукотке для жителей.

"Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги, до конца, к сожалению, сегодня проекта нет, там очень важно, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится. Мы доработаем до конца, вместе с главой представим предложение", — отметил Трутнев.