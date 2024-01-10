РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — ПРАЙМ. Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона. Росморречфлот ожидает рост грузооборота морских портов в 2024 году

"В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", — говорится в сообщении.

Ограничения вводятся на основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки.

К плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.

Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах.