2024-01-10T14:55:05+03:00
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В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов
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Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона. "В морских портах... ПРАЙМ, 10.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — ПРАЙМ. Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона.
"В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", — говорится в сообщении.
Ограничения вводятся на основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки.
К плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.
Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах.