ДОХА, 10 янв — ПРАЙМ. Действующее на территории Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой операции против американского военного корабля в Красном море после атаки ВМФ США на их военно-морские силы 31 декабря. В Британии рассказали об отражении крупнейшей атаки хуситов в Красном море

31 декабря 2023 года Центральное командование США CENTCOM сообщало, что хуситы в 6:30 утра по московскому времени атаковали коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk. Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь, потопив три из четырех нападавших корабля. Представители Ансар Аллах позднее подтвердили, что в результате американского удара погибли десять хуситов.

"С помощью Всевышнего военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную военную операцию с использованием большого количества баллистических и противокорабельных ракет, беспилотников, нанеся удар по американскому кораблю, обеспечивавшему поддержку кораблям сионистского образования", — сообщил в среду в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" представитель их вооруженных сил Яхья Сариа.

Он отметил, что операция стала "первым ответом на вероломное нападение, которому наши военно-морские силы подверглись со стороны американских вражеских сил в воскресенье, 31 декабря". Эксперт оценил влияние расходов на Украину и Израиль на госдолг США

Сариа подчеркнул, что "вооруженные силы Йемена без колебаний отреагируют на все враждебные угрозы в рамках права законной защиты нашей страны, нашего народа и нашей нации".

По его словам, йеменские вооруженные силы продолжают препятствовать проходу израильских или связанных с Израилем кораблей или судов, направляющихся в порты оккупированной Палестины в Аравийском и Красном морях до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с сектора Газа.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.