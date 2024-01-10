МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Объем грузопотока по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году составил рекордные 36,254 миллиона тонн, при этом транзитные грузоперевозки также вышли на новый рубеж в 2,129 миллиона тонн, сообщила госкорпорация "Росатом". Эксперты: США хотят получить доступ к минералам Арктики раньше России

"Таким образом, целевой показатель был превышен более чем на 250 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

"Рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря нашим партнерам — в первую очередь ПАО "Новатэк", чей СПГ составляет больше половины грузопотока. Большую роль в увеличении объема перевозок сыграли также ПАО "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "ГМК "Норникель", которые перенаправили свои грузы с западного на восточное направление. В результате мы достигли плановой цифры 36 миллионов тонн еще до Нового года", — отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.

Кроме того, транзитные перевозки на СМП удалось не только вернуть к уровню 2021 года, но и обеспечить новый исторический максимум — 2023 году перевозка транзита составила 2,129 миллиона тонн.

"Основным грузом была нефть: перевезено 1,5 миллионов тонн, порядка 350 тысяч тонн пришлось на железорудный концентрат, также "Газпром" отправил одно судно со сжиженным природным газом в объеме 70 тысяч тонн, и "ЭЛСИ Майнинг" тоже отправила одно судно с 70 тысячами тонн. Транзитный грузопоток является маркером востребованности Севморпути, поэтому его рост с точки зрения морского логистического бизнеса — важнейший результат", — пояснил специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

"Росатом" — инфраструктурный оператор Севморпути. Северная магистраль длиной 5600 км — это в первую очередь маршрут для сжиженного природного газа (СПГ) и нефти. Четыре крупнейших пользователя — "Роснефть", "Газпром нефть", "Новатэк" и "Северная звезда". Существующие порты — Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения — обслуживают не только сам СМП, но и перевалку грузов по крупнейшим сибирским рекам.