МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Финляндия оставит границу с Россией закрытой еще на месяц, подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, решение правительства будет озвучено в четверг. В Финляндии задержали первых в этом году нарушителей на границе с Россией

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с 15 декабря до 14 января.

"В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована", — сказала она в ответ на вопрос журналиста о продлении закрытия границы еще на месяц в интервью общественному вещателю Yle.

Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве Финляндии сообщала о возможном продлении срока закрытия границы с Россией на месяц.

Финские власти неоднократно обвиняли Россию в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне возросшего потока мигрантов на границе. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все пункты пропуска на границе, 14 декабря движение было возобновлено через два пункта Ваалимаа и Ниирала, однако в тот же день власти вновь закрыли границу. Срок закрытия границы определен с 15 декабря по 14 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".