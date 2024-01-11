2024-01-11T09:09:15+03:00
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На всех турникетах московского метро и МЦК заработала оплата через СБП
Транспорт
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Оплата через Систему быстрых платежей (СПБ) в открытом тестовом режиме запущена на всех турникетах метро Москвы и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 11.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Оплата через Систему быстрых платежей (СПБ) в открытом тестовом режиме запущена на всех турникетах метро Москвы и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном. Важно, что СБП — российская технология, которая принадлежит Банку России, а значит, она абсолютно безопасна, и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно", — сказал Ликсутов.
Как пояснил Ликсутов, чтобы воспользоваться российским платежным сервисом, пассажирам достаточно сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его считывателем на турникете.
В пресс-службе столичного департамента транспорта отметили, что во время теста будет проверена работа технологии на разных устройствах, благодаря этому сервис станет еще надежнее и быстрее.
"Вопросы о работе сервиса можно задать чат-боту Александре или по телефону 3210", — добавили в пресс-службе.