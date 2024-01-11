МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Оплата через Систему быстрых платежей (СПБ) в открытом тестовом режиме запущена на всех турникетах метро Москвы и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В Москве отметили рост посещаемости музеев на ВДНХ

"Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном. Важно, что СБП — российская технология, которая принадлежит Банку России, а значит, она абсолютно безопасна, и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно", — сказал Ликсутов.

Как пояснил Ликсутов, чтобы воспользоваться российским платежным сервисом, пассажирам достаточно сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его считывателем на турникете.

В пресс-службе столичного департамента транспорта отметили, что во время теста будет проверена работа технологии на разных устройствах, благодаря этому сервис станет еще надежнее и быстрее.

"Вопросы о работе сервиса можно задать чат-боту Александре или по телефону 3210", — добавили в пресс-службе.