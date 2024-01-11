МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также подмосковный аэропорт "Жуковский" в четверг утром работают в штатном режиме на фоне снегопада, сообщили агентству РИА Новости в воздушных гаванях. Аэропорт "Шереметьево" в 2023 году нарастил пассажиропоток почти на треть

Несмотря на прогноз синоптиков о возобновлении осадков 10 января после 21.00, в авиагаванях пока не было зафиксировано заметных задержек в расписании рейсов.

"В настоящий момент времени аэропорт работает штатно, прием и отправка рейсов осуществляются без заметных задержек в расписании", — рассказали в "Жуковском".

"Работаем штатно. Рейсы по расписанию", — сообщили в "Шереметьево".

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта "Домодедово", воздушГидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четвергная гавань также работает без задержек, связанных с непогодой. Отмечается, что в распоряжении аэропорта имеется более 100 единиц специальной техники, оборудованной датчиками позиционирования на базе спутниковой системы.

В аэропорту "Внуково" также не было отмен рейсов из-за погодных условий.

Все аэропорты подготовлены к работе в сложных метеоусловиях и располагают необходимыми ресурсами, заключили в агентстве.

Ранее 10 января Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега.