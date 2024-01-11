ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Приоритетной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. В РЖД рассказали, когда запустят веб-приложение по продаже билетов

"Это одна из основных задач РЖД — увеличение скорости перевозок, поэтому это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше. По Дальнему Востоку пока там сложнее добраться, а скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо также увеличивать скорость перевозки грузов. По словам российского лидера, сначала эта задача будет решаться в европейской части России, а потом и на Урале.

Путин заключил, что несмотря на возможные изменения в планах, они все равно будут реализованы.

Ранее РЖД отчитались, что компания по итогам 2023 года нарастила перевозки пассажиров на 5,4 процента, до 1,196 миллиарда человек. При этом погрузка на сети РЖД в 2023 году снизилась на 0,2 процента, составив миллиард 232,3 миллиона тонн.