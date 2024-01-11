МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Несколько кораблей в Красном море использовали сигналы, чтобы показать, что они связаны с Китаем, в попытке избежать нападений хуситов, пишет Bloomberg. Датская Maersk приостановит транзиты через Красное море, сообщили СМИ

В издании отметили, что вместо пункта назначения, ряд судов указывает, что их экипаж состоит из китайцев. "По меньшей мере пять судов, проплывающих через Красное море, используют свои сигналы, чтобы сообщить, что они связаны с Китаем — это самая последняя необычная мера, предпринятая в попытке избежать атак боевиков хуситов в Красном море. Каждое судно подает сигнал "весь экипаж — китайцы" или что-то подобное в поле, в котором обычно содержится пункт назначения", — сказано в тексте публикации.

На данный момент в акватории Красного моря находятся два судна, другие два после прохождения это участка направились в Азию, еще одно судно отправилось в Аденский залив. Кроме того, часть судов таким же образом подают сигнал о том, что не связаны с Израилем.

Движение "Ансар Аллах" в Йемене предупредило о намерении атаковать суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты. В ответ США объявили о начале операции "Страж процветания" для защиты судоходства в Красном море. Движение, в свою очередь, предупредило о праве атаковать корабли стран, участвующих в этой коалиции.