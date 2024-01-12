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В Приморье намерены запустить пассажирские поезда в Северную Корею
Транспорт
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Власти Приморья прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР, будет хорошо, если вопрос удастся решить в этом году, сообщил... ПРАЙМ, 12.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, приморье, кндр, поезда
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв ПРАЙМ. Власти Приморья прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР, будет хорошо, если вопрос удастся решить в этом году, сообщил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Пока состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи не позволяет нам до Пхеньяна доезжать. Мы прорабатываем вопрос, чтобы хотя бы до Раджина этот момент был определен, чтобы поезд (пассажирский – ред.) ходил, у нас там единое полотно", — сказал Кожемяко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что "будет хорошо, если вопрос удастся решить в этом году".
"Там есть технические сложности. Но мы будем и дальше развивать и автобусное, и железнодорожное пассажирское сообщение с соседней страной. Будем смотреть, чтобы нашим людям было удобно передвигаться (в КНДР – ред.) и железнодорожным, и автомобильным транспортом", — добавил глава Приморья.
Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Пассажирского железнодорожного и пассажирского морского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.