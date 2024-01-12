МОСКВА, 12 янв ПРАЙМ. Власти Приморья прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР, будет хорошо, если вопрос удастся решить в этом году, сообщил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко. В Словакии ждут от США доказательств использования Россией ракет из КНДР

"Пока состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи не позволяет нам до Пхеньяна доезжать. Мы прорабатываем вопрос, чтобы хотя бы до Раджина этот момент был определен, чтобы поезд (пассажирский – ред.) ходил, у нас там единое полотно", — сказал Кожемяко, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что "будет хорошо, если вопрос удастся решить в этом году".

"Там есть технические сложности. Но мы будем и дальше развивать и автобусное, и железнодорожное пассажирское сообщение с соседней страной. Будем смотреть, чтобы нашим людям было удобно передвигаться (в КНДР – ред.) и железнодорожным, и автомобильным транспортом", — добавил глава Приморья.

Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Пассажирского железнодорожного и пассажирского морского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.