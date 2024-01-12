МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. Датская Maersk приостановит транзиты через Красное море, сообщили СМИ

Некоторые компании приостановили проход через Суэцкий канал в ноябре 2023 года, когда движение "Ансар Аллах" начало захватывать связанные с Израилем корабли в ответ на действия Тель-Авива в секторе Газа.

В декабре США инициировали международную операцию "Страж процветания" для защиты судов от атак хуситов. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов на территории Йемена.