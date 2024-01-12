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2024-01-12T10:23:00+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240112/842779466.html
Сервис Marinetraffic подсчитал количество судов в Красном море
Транспорт
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Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. Некоторые... ПРАЙМ, 12.01.2024
транспорт, бизнес, новости, транспорт, суда, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic.
Некоторые компании приостановили проход через Суэцкий канал в ноябре 2023 года, когда движение "Ансар Аллах" начало захватывать связанные с Израилем корабли в ответ на действия Тель-Авива в секторе Газа.
В декабре США инициировали международную операцию "Страж процветания" для защиты судов от атак хуситов. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов на территории Йемена.