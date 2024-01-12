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2024
https://1prime.ru/transport/20240112/842779992.html
Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров
Транспорт
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Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил журналистам министр... ПРАЙМ, 12.01.2024
транспорт, бизнес, новости, авиакомпании, россия, перевозки пассажиров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что на 2 миллиона пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%", — сообщил Савельев.
В 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95,2 миллиона человек.
Росавиация прогнозировала пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году на уровне 103 миллионов человек. В начале января 2024 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что российские авиакомпании в 2023 году, по предварительным подсчетам, перевезли более 103 миллионов человек.