МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. Россия осудила авиаудары США по Йемену

"По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что на 2 миллиона пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%", — сообщил Савельев.

В 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95,2 миллиона человек.

Росавиация прогнозировала пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году на уровне 103 миллионов человек. В начале января 2024 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что российские авиакомпании в 2023 году, по предварительным подсчетам, перевезли более 103 миллионов человек.