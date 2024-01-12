МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Есть вероятность, что многие перевозчики могут отказаться от маршрута через Красное море на фоне ситуации в Йемене, при этом оценить последствия действий США и Великобритании пока сложно, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. Эксперт оценил влияние действий хуситов на стоимость нефти

"Влиянию на судоходство атаки вооруженных сил США и Великобритании по объектам в Йемене трудно дать оценку. Компания Asia Import Group будет следить за ситуацией и реагировать на все изменения, чтобы избежать негативных последствий при грузоперевозках через Красное море. Насколько серьезными могут быть эти последствия, сказать сложно. Но, вероятно, многие перевозчики могут отказаться от перемещения товаров по этому маршруту. Пока неизвестно, насколько агрессивно на атаки будут реагировать хуситы", — пояснили в компании.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.