МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Полностью российские аналоги электропоездов "Ласточка" будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин назвал генеральную задачу РЖД

"При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии "Ласточка" — абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства", — сообщил Белозеров.

Речь идет о поезде ЭС104. Он получил название "Финист". Это модель новой так называемой "Ласточки", созданной полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест).

Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов — три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.

Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре 2023 года замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.