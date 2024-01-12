2024-01-12T16:18:00+03:00
2024-01-12T16:18:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/transport/20240112/842785116.html
Работники транспортной безопасности получат право подавлять беспилотники
Транспорт
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Сотрудники транспортной безопасности буду наделены правом подавлять беспилотники с целью защиты транспортной инфраструктуры, где расположены зоны безопасности, следует из поправок... ПРАЙМ, 12.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, транспортная безопасность, подавление беспилотников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Сотрудники транспортной безопасности буду наделены правом подавлять беспилотники с целью защиты транспортной инфраструктуры, где расположены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации.
"Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", — говорится в тексте документа.
Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.