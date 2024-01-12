МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Сотрудники транспортной безопасности буду наделены правом подавлять беспилотники с целью защиты транспортной инфраструктуры, где расположены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации. Путин рассказал, что важно учитывать при разработке беспилотников

"Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.