МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. НАСА и компания Lockheed Martin представили в пятницу экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. НАСА сообщило об успешном испытании двигателей "Союза МС-22" на МКС

"X-59 от НАСА изменит то, как мы путешествуем, сделает преодоление расстояний между нами более быстрым", — заявила в связи с презентацией самолета заместитель главы НАСА Пэм Мэлрой. Презентация самолета, который уже показывался публике, но тогда не был окрашен, прошла в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin и транслировалась в прямом эфире на сайте НАСА. Ранее сообщалось, что сборка X-59 была завершена в 2021 году.

X-59 разрабатывается в рамках программы Quesst и его главной задачей станет сбор для возможного пересмотра властями запрета на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей, надеются в НАСА. Ограничения на такие полеты были введены более 50 лет назад из-за шума, который вызывает сверхзвуковой полет.

X-59, как ожидается, будет достигать скорости в 1488 километра в час, но, благодаря дизайну своей конструкции, не вызывать сопряженных со сверхзвуковым полетом хлопков.

Новейший аппарат создается НАСА с прицелом на будущие коммерческие сверхзвуковые полеты. Представленный сегодня аппарат, подчеркнули в НАСА, "является не прототипом, это уникальный экспериментальный самолет, технологии которого предназначены для будущих поколений сверхзвуковых самолетов".

На следующем этапе специалистам миссии предстоит начать интеграцию всех систем X-59 и приступить к его тестированию. "Первый полет должен состояться позднее в этом году, после чего последует первый сверхзвуковой полет", — сообщили в НАСА. В ходе испытаний новинки планируются полеты над населенными пунктами для сбора данных об уровне создаваемого им шума, сообщили в ведомстве.