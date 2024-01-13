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На Крымском мосту перекрыли автотранспортное движение
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 13.01.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, крымский мост, россия, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.